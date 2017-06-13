Владивосток и Хабаровск посетит японская бизнес-миссия

Как рассказал глава представительства «Джетро» в Москве Кунихиро Номура во время встречи со статс-секретарем — заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока Павлом Волковым, японские предприниматели посетят торговые предприятия, на базе которых намерены открыть филиалы. Также в их планах — общение с японскими компаниями, которые уже работают в России. Бизнес-миссия нацелена на предприятия сферы услуг — ресторанный бизнес, ритейл, салоны красоты, образование. По словам Кунихиро Номура, подобный опыт станет первым.

Как подчеркнул Волков, стороны настроены на доверительные отношения.

— Мы поддерживаем бизнес-миссию в Хабаровск и Владивосток. Готовы оказать организационную помощь. Уверен, что в дальнейшем сможем совместно планировать программу таких бизнес-миссий и рассказывать японским предпринимателям о новых возможностях для ведения бизнеса, которые есть на Дальнем Востоке, — заметил он.

Кроме того, Павел Волков заявил, что минвостокразвития России считает целесообразным открыть офисы «Джетро» на Дальнем Востоке. Сначала один, а в перспективе девять — в каждом субъекте ДФО. Пока в России действует два представительства этой японской организации — в Москве и Санкт-Петербурге.

Визит японской бизнес-мисси завершится 17 июня.

Справка «РГ»

«Джетро» — это правительственное агентство, которое занимается содействием в привлечении инвестиций, оказанием помощи в налаживании экспорта в Японию, взаимодействием с бизнесом. Имеет 77 представительств в 57 странах мира, является крупным исследовательским центром в сфере экономики.