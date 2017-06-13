Владивосток и Хабаровск посетит японская бизнес-миссия
В среду начнется визит на Дальний Восток японской
В среду начнется визит на Дальний Восток японской
Как рассказал глава представительства «Джетро» в Москве Кунихиро Номура во время встречи со
Как подчеркнул Волков, стороны настроены на доверительные отношения.
— Мы поддерживаем
Кроме того, Павел Волков заявил, что минвостокразвития России считает целесообразным открыть офисы «Джетро» на Дальнем Востоке. Сначала один, а в перспективе девять — в каждом субъекте ДФО. Пока в России действует два представительства этой японской организации — в Москве и
Визит японской
Справка «РГ»
«Джетро» — это правительственное агентство, которое занимается содействием в привлечении инвестиций, оказанием помощи в налаживании экспорта в Японию, взаимодействием с бизнесом. Имеет 77 представительств в 57 странах мира, является крупным исследовательским центром в сфере экономики.