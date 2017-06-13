В прошлом году в Красноярском крае увеличилось число гостиниц. При этом стало и больше количество гостей, отдыхающих в отелях региона. Соответствующие данные опубликовали аналитики Красноярскстата.

Так, в 2016 году было зарегистрировано 325 коллективных средств размещения. Из них 265 — гостиницы, а 60 — санаторно-курортные организации и туристические базы отдыха. Общее число мест для размещения и отдыха по сравнению с 2015 годом выросло на 17,5%.

«Численность туристов, отдыхающих в отелях и санаториях Красноярского края составила 689,2 тыс. человек», — говорится в сообщении статистиков.

Добавим, что среди всех туристов 96,2% — составляют граждане России, а 3,8% — иностранцы. В 2015 году приезжих гостей было больше почти в три раза. Их доля составляла 9%. С чем именно связана потеря интереса к курортам Красноярского края среди иностранцев, в документе не сказано.