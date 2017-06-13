Мэрия Омска будет получать зарплату на карточки «Мир»

Как стало известно, мэр Омска Вячеслав Двораковский распорядился выдавать своим подчиненным зарплату на карточки национальной платежной системы «Мир».

Предполагается, что новая система создана с учетом особенностей российского финансового рынка. Оператор платежной системы «Мир», компания «НСПК», на 100% принадлежит Банку России.

Эти карты можно использовать по всей стране, включая республику Крым.

Отметим, что на апрель 2017 года Сбербанком выпущено 50 тысяч карточек этой системы. С 1 июля вновь принятые сотрудники бюджетных организаций будут получать зарплатные карты «Мир». Полный переход на национальную платежную систему планируется осуществить в начале 2018 года.