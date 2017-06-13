Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Садальский подрался с Васильевой на шоу Малахова (видео)
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Светская Москва: жена Малахова «отплясывала как в последний раз»
Пенсии в России предложили платить иначе
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Лариса Гузеева и Роза Сябитова подрались на съемках (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
"Нельзя никому, кроме супруги": Хворостовский о сложном кризисе
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
"Мы не хотели, чтоб так получилось": слова мамы Фриске
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
10Шестидневная война
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
08:51 (мск), источник: Newtimes.kz

9 предприятий приостановили работу в Казахстане

По результатам проверок трудовых инспекторов приостановлена работа в 9 производственных объектах, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Как сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, за отчетный период трудовыми инспекторами проведено 65 плановых проверок предприятий, включенных в группу риска, и более 2000 внеплановых проверок по обращению граждан.

«По результатам проверок приостановлена работа в 9 производственных объектах, наложены штрафные санкции на сумму 112 млн тенге, 317 дел передано в правоохранительные органы», — доложила она на заседании правительства.

Читайте также
Министр Дуйсенова объяснила разницу в зарплатах мужчин и женщин

Министр отметила, что особое внимание уделяется задолженности по заработной плате.

«Сегодня в регионах работают специальные штабы с участием прокуратуры, налоговой инспекции и правоохранительных органов. За пять месяцев текущего года погашено 1,5 млрд тенге задолженности по заработной плате перед 10 тыс работников. На контроле находится и уплата пенсионных взносов, социальных отчислений», — добавила Дуйсенова.

Кроме того, министерством труда разработана и доведена до акиматов информационная система, которая позволяет выявить задолженность по заработной плате на основе фиксированных поступлений соцотчислений.

«Несмотря на предпринимаемые меры, текущая задолженность по зарплате составляет 88 млн тенге, а просроченная задолженность — 1,7 млрд. При этом 82% просроченной задолженности приходится на предприятия, находящиеся в процедуре реабилитации. Требуется усиление адресной работы с предприятиями со стороны местных исполнительных органов совместно со структурными подразделениями министерства финансов», — резюмировала глава Минтруда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Единый тариф для всех служб такси введут в Астане
Американские сенаторы накажут РФ за Крым и «агрессию в Сирии»
В ЕС призвали власти РФ освободить задержанных демонстрантов
Глава Пентагона шокирован низкой боеготовностью армии США
Минфин предлагает повысить НДПИ для «Газпрома»
Суд приговорил Навального к 30 суткам ареста
Путин заявил о желании сделать приватизацию более справедливой
СМИ Турции сообщили о предполагаемых заказчиках убийства Карлова
Спорт
Роналду — пятый среди самых высокооплачиваемых знаменитостей С июня 2016 года он заработал 93 миллиона долларов
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь