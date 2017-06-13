9 предприятий приостановили работу в Казахстане

«По результатам проверок приостановлена работа в 9 производственных объектах, наложены штрафные санкции на сумму 112 млн тенге, 317 дел передано в правоохранительные органы», — доложила она на заседании правительства.

Как сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, за отчетный период трудовыми инспекторами проведено 65 плановых проверок предприятий, включенных в группу риска, и более 2000 внеплановых проверок по обращению граждан.

Министр отметила, что особое внимание уделяется задолженности по заработной плате.

«Сегодня в регионах работают специальные штабы с участием прокуратуры, налоговой инспекции и правоохранительных органов. За пять месяцев текущего года погашено 1,5 млрд тенге задолженности по заработной плате перед 10 тыс работников. На контроле находится и уплата пенсионных взносов, социальных отчислений», — добавила Дуйсенова.

Кроме того, министерством труда разработана и доведена до акиматов информационная система, которая позволяет выявить задолженность по заработной плате на основе фиксированных поступлений соцотчислений.

«Несмотря на предпринимаемые меры, текущая задолженность по зарплате составляет 88 млн тенге, а просроченная задолженность — 1,7 млрд. При этом 82% просроченной задолженности приходится на предприятия, находящиеся в процедуре реабилитации. Требуется усиление адресной работы с предприятиями со стороны местных исполнительных органов совместно со структурными подразделениями министерства финансов», — резюмировала глава Минтруда.