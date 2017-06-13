В Алматы ограничат подачу горячей воды

В Алматы 14 июня с 8.00 утра до 15 июня 18.00 часов отключат горячую воду в жилых домах в Бостандыкском районе по контуру от улиц Абая — Ергалиева (река Есентай) до пересечения улиц Тимирязева — Желтоксан, сообщает ТОО «Алматинские тепловые сети».

Компания объясняет временное отключение горячей воды заменой изношенной запорной арматуры участка теплосетей, необходимой для предупреждения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, а также работами перед проведением капитального ремонта дорожного полотна улицы Сатпаева.

Телефоны для справок: 378−06−62; 376−06−42.

ТОО «Алматинские тепловые сети» просит жителей с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам.