В Алматы ограничат подачу горячей воды
Кратковременное отключение подачи воды произведут перед проведением капитального ремонта дорожного полотна улицы Сатпаева.
Кратковременное отключение подачи воды произведут перед проведением капитального ремонта дорожного полотна улицы Сатпаева.
В Алматы 14 июня с 8.00 утра до 15 июня 18.00 часов отключат горячую воду в жилых домах в Бостандыкском районе по контуру от улиц Абая — Ергалиева (река Есентай) до пересечения улиц Тимирязева — Желтоксан, сообщает ТОО «Алматинские тепловые сети».
Компания объясняет временное отключение горячей воды заменой изношенной запорной арматуры участка теплосетей, необходимой для предупреждения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, а также работами перед проведением капитального ремонта дорожного полотна улицы Сатпаева.
Телефоны для справок: 378−06−62; 376−06−42.
ТОО «Алматинские тепловые сети» просит жителей с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам.