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08:49 (мск), источник: Интерфакс

Нефть Brent подорожала до $48,5 за баррель

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU — Цены на нефть эталонных марок во вторник продолжают подниматься, хотя инвесторы по-прежнему скептически относятся к ожиданиям, что усилия ОПЕК помогут ослабить переизбыток топлива на мировом рынке, сообщает MarketWatch.

Источник: AP 2017

Краткосрочное позитивное влияние на настроения участников торгов оказала новость об утечке нефти в нигерийском трубопроводе.

Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что результаты соглашения о сокращении добычи нефти проявятся в течение ближайшего времени.

«Мы удовлетворены скоростью, с которой мы достигли договоренностей о продлении соглашения на девять месяцев. Результаты этого соглашения проявятся в течение недель и месяцев», — сказал он.

«Мы смотрим на фундаментальные показатели, на уровень запасов на складах. На прошлой неделе были неожиданные данные из США. Экспорт из США был на очень низком уровне, уровень импорта из Ирака был очень высоким, в результате чего уровень запасов в США на прошлой неделе значительно увеличился. Рынок всегда чрезмерно реагирует на статистические погрешности. В целом тренд по рынку сбалансируется в течение нескольких следующих месяцев», — считает он.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 по московскому времени подорожали на $0,22 (0,46%) — до $48,51 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена увеличилась на $0,14 (0,29%), завершив торги на уровне $48,29 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник выросли на $0,18 (0,39%) — до $46,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена поднялась на $0,25 (0,55%) и закончила день на уровне $46,08 за баррель.

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