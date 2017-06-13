Более 7 млн рублей собрали на строительство народного музея на Дону
Более 7 млн рублей собрано на строительство народного
Более 7 млн рублей собрано на строительство народного
Согласно информации из официальных источников, в рамках акции по всей области состоялись концерты, самые крупные из них — в Азове, Волгодонске, Новочеркасске, Таганроге и Шахтах, а также в Аксайском и Волгодонском районах.
В донской столице в марафоне были задействованы площадки на Фонтанной площади, в парке имени Максима Горького, перед Донской государственной публичной библиотекой, а также на территории «ДонЭкспоцентра».
В рамках марафона прошла —
Напомним,