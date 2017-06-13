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09:31 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Более 7 млн рублей собрали на строительство народного музея на Дону

Более 7 млн рублей собрано на строительство народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» в ходе прошедшего 12 июня в Ростовской области благотворительного марафона.

Согласно информации из официальных источников, в рамках акции по всей области состоялись концерты, самые крупные из них — в Азове, Волгодонске, Новочеркасске, Таганроге и Шахтах, а также в Аксайском и Волгодонском районах.

В донской столице в марафоне были задействованы площадки на Фонтанной площади, в парке имени Максима Горького, перед Донской государственной публичной библиотекой, а также на территории «ДонЭкспоцентра».

В рамках марафона прошла — выставка-ярмарка созданных руками пожилых жителей игрушек «Бадобрики». Собранные на ней деньги будут перечислены в благотворительный фонд «Самбекские высоты».

Напомним, военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты» планируется создать в Неклиновском районе Ростовской области. На разработку проекта музея было направлено около 15 млн рублей. В 2015 году учрежден благотворительный фонд поддержки создания комплекса.

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