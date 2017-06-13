Более 7 млн рублей собрали на строительство народного музея на Дону

Согласно информации из официальных источников, в рамках акции по всей области состоялись концерты, самые крупные из них — в Азове, Волгодонске, Новочеркасске, Таганроге и Шахтах, а также в Аксайском и Волгодонском районах.

В донской столице в марафоне были задействованы площадки на Фонтанной площади, в парке имени Максима Горького, перед Донской государственной публичной библиотекой, а также на территории «ДонЭкспоцентра».

В рамках марафона прошла — выставка-ярмарка созданных руками пожилых жителей игрушек «Бадобрики». Собранные на ней деньги будут перечислены в благотворительный фонд «Самбекские высоты».