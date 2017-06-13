Двораковский нашел 40 миллионов на ремонт Юбилейного моста

Сегодня, 13 июня, появилась информация, что мэр Омска Вячеслав Двораковский предложил выделить 40 миллионов на ремонт Юбилейного моста. Эту поправку в бюджет города-2017 должны рассмотреть завтра, 14 июня депутаты Горсовета Омска на пленарном заседании.

Эти деньги перекинут с освещения и благоустройства города.

Напомним, ремонт Юбилейного моста должен проходить параллельно с реконструкцией второй части улицы Ленина, как распорядился глава компании-спонсора, «Газпрома», Алексей Миллер. На работы выделен 1 миллиард рублей. Компания «Идеал-Строй» начнет работы на улице Ленина после 20 июня.

Из регионального бюджета на ремонт Юбилейного моста выделены 100 миллионов рублей. Но необходимо софинансирование городского бюджета. Общая стоимость реконструкции составит 320−338 миллионов.

Ремонт Юбилейного моста планируют начать в сентябре этого года. Также пока не указаны сроки реконструкции, однако мост будет закрыт минимум до мая 2018 года.