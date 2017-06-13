Двораковский нашел 40 миллионов на ремонт Юбилейного моста
Депутаты Горсовета должны одобрить это предложение.
Депутаты Горсовета должны одобрить это предложение.
Сегодня, 13 июня, появилась информация, что мэр Омска Вячеслав Двораковский предложил выделить 40 миллионов на ремонт Юбилейного моста. Эту поправку в бюджет города-2017 должны рассмотреть завтра, 14 июня депутаты Горсовета Омска на пленарном заседании.
Эти деньги перекинут с освещения и благоустройства города.
Напомним, ремонт Юбилейного моста должен проходить параллельно с реконструкцией второй части улицы Ленина, как распорядился глава
Из регионального бюджета на ремонт Юбилейного моста выделены 100 миллионов рублей. Но необходимо софинансирование городского бюджета. Общая стоимость реконструкции составит 320−338 миллионов.
Ремонт Юбилейного моста планируют начать в сентябре этого года. Также пока не указаны сроки реконструкции, однако мост будет закрыт минимум до мая 2018 года.