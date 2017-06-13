Сгоревшую «Венецию» убрали с набережной

Напомним, в мае на Енисее сгорело плавучее кафе «Венеция», которое находилось на левобережной набережной рядом с кораблем-музеем «Святитель Николай». Сегодня судебные приставы сообщили, что дебаркадер, на котором располагалось кафе, установили на набережной незаконно и еще в прошлом году суд обязал владельца убрать его.

Добровольно сделать это предприниматель не захотел, поэтому в начале этого года материалы передали в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Так как предупреждения на мужчину и после этого не подействовали, в конце прошлой недели приставы со специалистами Енисейского речного пароходства отбуксировали дебаркадер к временной стоянке на острове Молокова.