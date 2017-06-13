«Красный Октябрь» переезжает в Златоуст из-за инвестклимата в регионе
ЗЛАТОУСТ, 13 июня, ФедералПресс. АО «ВМК Красный Октябрь» переезжает из Волгограда в Златоуст
ЗЛАТОУСТ, 13 июня, ФедералПресс. АО «ВМК Красный Октябрь» переезжает из Волгограда в Златоуст
Как передает V1.ru со ссылкой на председателя совета директоров Эдуарда Мазурова, решение перерегистрировать бизнес в Златоусте было принято в связи с переводом финансовых потоков и налоговых отчислений на Урал.
«В июне завершаем процедуру слияния двух предприятий, входящих в группу компаний “Красный Октябрь”. В настоящее время ЗАО “СтилТрейдКомпани” присоединяется к АО “ЗЭМЗ” с целью объединения имущества двух юридических лиц в один производственный комплекс. Данная задача была поставлена губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и исполняется на основании решения собственника», — рассказал господин Мазуров.
«ФедералПресс» напоминает, что в рейтинге инвестиционной привлекательности Челябинская область поднялась на 10 позиций.