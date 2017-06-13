Главные туристические объекты Приморья презентуют в Китае
Дни Приморского края в провинции Хэйлунцзян (КНР) пройдут 14-го и 15 июня.
Дни Приморского края в провинции Хэйлунцзян (КНР) пройдут 14-го и 15 июня.
Владивосток, 13 июня, PrimaMedia.
Дни Приморского края пройдут в провинции Хэйлунцзян 14 и 15 июня. Одной из акцентов программы станет презентация туристических возможностей региона —
— На фестивале Дни Приморского края мы представим общий стенд региона, на котором потенциальные китайские туристы смогут найти всю самую актуальную и интересную информацию о туристических направлениях в Приморье, — рассказала директор
Помимо этого, на выставке
По словам Дарьи Гусевой, такие мероприятия являются драйвером роста для новых туристических направлений. Так, например, в недавнем времени был открыт археологический тур в Красноармейский район Приморского края к месту падения
Также
Напомним, в рамках Дней Приморского края в провинции Хэйлунцзян китайским партнерам представят возможности региона во всех сферах— от образования до инвестиций. В деловой части программы пройдут встречи B2B между приморским бизнесом и китайскими компаниями. В переговорах с китайской стороны примут участие около 300 бизнесменов. Отдельная программа мероприятий запланирована для расширения спортивных связей и связей в сфере СМИ.