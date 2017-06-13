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10:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Главные туристические объекты Приморья презентуют в Китае

Дни Приморского края в провинции Хэйлунцзян (КНР) пройдут 14-го и 15 июня.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 13 июня, PrimaMedia.

Дни Приморского края пройдут в провинции Хэйлунцзян 14 и 15 июня. Одной из акцентов программы станет презентация туристических возможностей региона — Туристско-информационный центр Приморского края и туроператоры края презентуютна экспозиции фестиваля самые интересные и яркие туристические объекты региона, сообщает ИА PrimaMedia.

— На фестивале Дни Приморского края мы представим общий стенд региона, на котором потенциальные китайские туристы смогут найти всю самую актуальную и интересную информацию о туристических направлениях в Приморье, — рассказала директор туристско-информационного центра Приморского края Дарья Гусева. — Мы предложим гостям выставки путеводители и карту с обозначением основных туробъектов края на китайском языке. Также будут представлены путеводители на английском, китайском и японском языках для делегаций из других стран.

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Помимо этого, на выставке туристско-информационный центр представит на ярмарке сувенирную продукцию региона — 3D-открытки, наклейки и сувениры, а сотрудник ТИЦ ответит на вопросы гостей о туризме в Приморском крае. На общем стенде также будут представлены и туроператоры, которые смогут встретиться со своими китайскими коллегами в формате B2B.

По словам Дарьи Гусевой, такие мероприятия являются драйвером роста для новых туристических направлений. Так, например, в недавнем времени был открыт археологический тур в Красноармейский район Приморского края к месту падения Сихоте-Алинского метеорита. Информацию о новых турах, событиях и объектах показа китайские туроператоры смогут узнать на выставке из первых уст.

Также туристско-информационный центр Приморского края подготовил для деловой части программы Дней Приморского края в провинции Хэйлунцзян видеоролик «Владивосток. Приморский край. Выездная дестинация». Его будут транслировать на конференциях мероприятия, посвященных туристическому объекту между регионами. По словам Дарьи Гусевой, идея создания данного ролика не случайна — на Тихоокеанском туристском форуме сотрудники ТИЦ выяснили, что китайских туристов Приморский край, помимо всего прочего, интересует и как отправная точка для путешествий в другие страны Азии.

Напомним, в рамках Дней Приморского края в провинции Хэйлунцзян китайским партнерам представят возможности региона во всех сферах— от образования до инвестиций. В деловой части программы пройдут встречи B2B между приморским бизнесом и китайскими компаниями. В переговорах с китайской стороны примут участие около 300 бизнесменов. Отдельная программа мероприятий запланирована для расширения спортивных связей и связей в сфере СМИ.

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