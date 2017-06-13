Фролов проконтролировал, как Красноярский тракт ремонтируют ремиксером и ресайклером

Первый вице-мэр Омска Сергей Фролов лично проконтролировал ремонт дорог в городе. По его словам, градоначальник Вячеслав Двораковский поставил задачу проконтролировать работы на всех этапах.

Он также пояснил, что полностью завершены ремонтные работы, фрезерование и укладка двух слоев асфальта, на улице Граничной. Укладка асфальта — первого или второго слоев — выполняется на улицах 2-й Солнечной, Авиационной, 25-й Северной, Волгоградской, 33-й Северной, Заозерной, на проспекте Королева и городских магистралях.

Кроме того на двух объектах: на Красноярском тракте и на улице Ватутина используются современные технологии.

Сергей Фролов, первый вице-мэр Омска:

— На Красноярском тракте и улице Ватутина одна из лучших дорожных компаний города «СтройСервис» работает с использованием ремиксера и ресайклера. Ремонт идет по графику, с хорошим качеством и с полным соблюдением требований современных технологий.

Отметим, что компания «Стройсервис» принадлежит Якову Вагнеру. Фирма выиграла сразу 12 тендеров на ремонт дорог в Омске в нынешнем году.