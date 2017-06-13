Дорогу болельщикам! Наследие ЧМ-2018 по футболу будет служить ростовчанам

Новые гостиницы, реконструкция фасадов жилых домов, комфортный маршрут следования футбольных болельщиков ЧМ-2018, благоустройство улицы Шоссейной и исторического центра — об этом шёл разговор на заседании Совета руководителей Ленинского района города Ростова-на-Дону.

Корреспондент «АиФ-Ростов» побывал на мероприятии и сделал репортаж.

Найти баланс интересов

Районные советы директоров — это публичная площадка для обмена мнениями, разговора о наболевших проблемах бизнеса и городской власти. Здесь чиновники и предприниматели находят баланс интересов — как сделать Ростов-на-Дону ещё краше и комфортнее для проживания.

В 2017 году состоялась уже четвёртая встреча с бизнес сообществом. Ранее подобные совещания прошли в Кировском, Первомайском и Пролетарском районах донской столицы.

На этот раз главной темой встречи стало благоустройство Ростова-на-Дону в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Городские власти готовы слышать бизнес и совместно решать проблемы на благо горожан», — начал мероприятие глава администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.

Он подвёл первые итоги работы администрации за пять месяцев 2017 году. Градоначальник отметил, что по многим экономическим показателям наблюдается рост: индекс промышленного производства составил 130,4%, в инвестиционном портфеле находится 97 проекта на сумму 286 млрд рублей, а инвестиций планируется привлечь 11,5 млрд рублей, что на один млрд больше, чем в 2016 году.

Ворошиловский мост — к сентябрю

Ленинский район находится в центральной, исторической, части города, поэтому особое значение имеет его благоустройство к предстоящему событию 2018 года — чемпионату мира по футболу.

Горожане сегодня испытывают неудобства в том, что некоторые центральные улицы реконструируются, но уже к ноябрю тротуары преобразятся и будут радовать своим комфортом.

Кроме нового тротуара появятся дополнительные малые архитектурные формы (скамейки, урны, цветочные вазы) в переулках Семашко, Соборный, на площади Соборной.

На совете отмечалось, что все объекты, включенные в программу подготовки к ЧМ-2018 обеспечены финансированием. Самый крупный — это Ворошиловский мост, главная дорожная артерия через реку Дон, будет сдан в эксплуатацию к началу сентября.

Появятся новые, удобные автомобильные развязки на левобережной территории, модернизируют южный подъезд, здесь построят шесть полос для движения транспорта, которые будут обеспечивать беспрепятственный выезд и въезд в Ростов-на-Дону.

В городе 145 гостиницы, объекты коллективного размещения готовы принять всех желающих гостей футбольного чемпионата. Сегодня ведется ремонт 67 фасадов жилых домов, расположенных в центральной части города, в планах реставрировать ещё 112 объектов.

«Всё наследие чемпионата мира останется последующим поколениям ростовчан», — резюмировал Виталий Кушнарёв.

Благоустройство к мундиалю

Глава администрации Ленинского района Александр Новицкий рассказал, что крупные проекты района, связанные с мундиалем, — это строительство жилого комплекса «Ангел» (улица Береговая, 6), гостиницы (улица Шаумяна, 39), укрупнение торгово-развлекательного комплекса «Мега-Маг» (улица Пойменная, 1а), реконструкция Центрального рынка.

«Но приоритетное направление — благоустройство маршрута следования болельщиков, где будет передвижение основных масс людей», — подчеркнул заместитель главы администрации (по вопросам благоустройства) Игорь Сидоренко.

В этой работе пришлось пойти на жёсткие меры наведения порядка: снесено 25 временных металлических гаража, 12 несанкционированных торговых объектов, демонтировано 25 оградительных конструкций-столбиков (для парковки автомобилей), 53 рекламных конструкции.

Игорь Сидоренко отдельно отметил работу по благоустройству улицы Шоссейной, находящейся вблизи стадиона «Ростов-Арена» на левом берегу реки Дон.

Чиновники провели здесь ревизию недвижимости 78 земельных участков. Их владельцам, а это в основном мелкие предприниматели, рекомендовали благоустроить прилегающую территорию.

Горожане с пониманием отнеслись к просьбе властей, и уже больше половины частников поменяли или обновили ограждения. А один предприниматель даже взял на себя контроль бесхозного участка по улице Шоссейная, 35.