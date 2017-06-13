С 16 июня в Казани частично закроется улица 1-я Тракторная
(Город Казань KZN.RU, 13 июня). С 16 июня в Казани частично закроется улица 1-я Тракторная. Ограничение продлится до 14 июля.
(Город Казань KZN.RU, 13 июня). С 16 июня в Казани частично закроется улица 1-я Тракторная. Ограничение продлится до 14 июля.
Проезжая часть будет закрыта от ул. Учительская до ул. Яшь Кыч. Это связано с реконструкцией Волжского водовода, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.
Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.