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10:14 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С 16 июня в Казани частично закроется улица 1-я Тракторная

(Город Казань KZN.RU, 13 июня). С 16 июня в Казани частично закроется улица 1-я Тракторная. Ограничение продлится до 14 июля.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Проезжая часть будет закрыта от ул. Учительская до ул. Яшь Кыч. Это связано с реконструкцией Волжского водовода, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.

Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

Схема организации движения.

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С 16 июня в Казани частично закроется ул.1-я Тракторная
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