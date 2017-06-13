Движение по улице Набережная в Челябинске закроют на месяц
Власти призывают заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
Власти призывают заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
Движение по улице Набережная в Челябинске закроют на месяц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Власти обращаются ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков.