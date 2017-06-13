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11:08 (мск), источник: dostup1.ru

Движение по улице Набережная в Челябинске закроют на месяц

Власти призывают заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

Движение по улице Набережная в Челябинске закроют на месяц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы городской администрации, в связи с работами по строительству теплотрассы и кабельной линии до 13 июля будет закрыто движение транспорта между домами по Калинина, 1 и Набережная, 7-А.

Власти обращаются ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков.

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