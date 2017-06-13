Шоссе Космонавтов решили «выпрямить»
После реконструкции, которая стоила бюджету два млрд рублей, ездить по трассе до аэропорта стало еще опаснее.
После реконструкции, которая стоила бюджету два млрд рублей, ездить по трассе до аэропорта стало еще опаснее.
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников поручил исправить недочеты, допущенные при реконструкции шоссе Космонавтов от центра города до аэропорта. В частности, необходимо избавиться от имеющихся опасных поворотов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
— Технического решения, как выполнить эту задачу без полномасштабной реконструкции, у минтранса пока нет. А инвестировать средства в строительство, по сути, новой дороги нельзя — старая формально еще не закончена, да и не поймут нас, — сообщил изданию источник.
Отметим, что участок шоссе Космонавтов от реки Мулянка до «Большого Савино» был сдан в эксплуатацию осенью 2015 года. Сразу после этого автомобилисты начали жаловаться на неудобные повороты, которые провоцировали ДТП.