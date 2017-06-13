Шоссе Космонавтов решили «выпрямить»

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников поручил исправить недочеты, допущенные при реконструкции шоссе Космонавтов от центра города до аэропорта. В частности, необходимо избавиться от имеющихся опасных поворотов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».



— Технического решения, как выполнить эту задачу без полномасштабной реконструкции, у минтранса пока нет. А инвестировать средства в строительство, по сути, новой дороги нельзя — старая формально еще не закончена, да и не поймут нас, — сообщил изданию источник.



Отметим, что участок шоссе Космонавтов от реки Мулянка до «Большого Савино» был сдан в эксплуатацию осенью 2015 года. Сразу после этого автомобилисты начали жаловаться на неудобные повороты, которые провоцировали ДТП.