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10:46 (мск), источник: АиФ Омск

Ремонт на улице Граничной завершили в Омске

Специалисты провели объезд дорог, на которых проводился ремонт.

Специалисты завершили ремонт Граничной улицы в Омске. Об этом сообщает администрация города.

На этом участке дороги фрезеровали и уложили два слоя асфальта. На месте Сергей Фролов, директор департамента городского хозяйства, проверил новую дорогу. Добавим, что кроме этого ремонт ведётся ещё и на улицах 2-я Солнечная, Ватутина, Авиационная, 25-й Северная, Волгоградская, 33-й Северная, Заозёрная и проспект Королёва.

«На Красноярском тракте и улице Ватутина одна из лучших дорожных компаний города “СтройСервис” работает с использованием ремиксера и ресайклера. Ремонт идёт по графику, с хорошим качеством и с полным соблюдением требований современных технологий», — сообщил Фролов.

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