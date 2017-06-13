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11:28 (мск), источник: ИА Башинформ

Стала известна средняя зарплата в Башкирии

УФА, 13 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По данным Минтруда региона, средняя зарплата в Башкортостане за март текущего года составила 28 094 рубля.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 8 869 рублям.

Согласно данным выборочных обследований в среднем за февраль-апрель, численность экономически активного населения республики превышает 1,943 млн человек.

Численность безработных, в соответствии со стандартами Международной организации труда, составляет сейчас 109,9 тысячи человек.

Уровень общей безработицы равен в Башкортостане 5,7 процента.

Комментарии
1
Alla Alla
У кого то зарплата 500000 рублей . а кто и 8000 тысяч не получает . Вот и есть средняя зарплата. Хоть бы уж не писали про это
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