Стала известна средняя зарплата в Башкирии
УФА, 13 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По данным Минтруда региона, средняя зарплата в Башкортостане за март текущего года составила 28 094 рубля.
УФА, 13 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По данным Минтруда региона, средняя зарплата в Башкортостане за март текущего года составила 28 094 рубля.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 8 869 рублям.
Согласно данным выборочных обследований в среднем за
Численность безработных, в соответствии со стандартами Международной организации труда, составляет сейчас 109,9 тысячи человек.
Уровень общей безработицы равен в Башкортостане 5,7 процента.