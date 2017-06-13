«Белавиа» начала летать из Калининграда в Витебск

Самолёты будут летать дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям до 8 сентября.

Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе аэропорта «Храброво», рейсы выполняются на воздушных судах Bombardier CRJ200 в компоновке 50 кресел. Вылет из Калининграда запланирован на 13:40, прибытие в в Витебск — в 15:45. В обратном направлении рейс отправится в 16:15, а уже в 16:25 самолёт приземлится в «Храброво». Время для каждого аэропорта указано местное. Продолжительность полёта составит чуть больше часа.

Кроме Витебска в летнем сезоне «Белавиа» выполняет рейсы из Калининграда в Минск, Брест и Гродно.