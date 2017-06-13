«Белавиа» начала летать из Калининграда в Витебск
Компания «Белавиа» начала выполнять регулярные рейсы из Калининграда в Витебск. Перевозчик открыл новый маршрут 9 июня.
Компания «Белавиа» начала выполнять регулярные рейсы из Калининграда в Витебск. Перевозчик открыл новый маршрут 9 июня.
Самолёты будут летать дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям до 8 сентября.
Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в
Кроме Витебска в летнем сезоне «Белавиа» выполняет рейсы из Калининграда в Минск, Брест и Гродно.