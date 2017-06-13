Доход главы Кочковского района — больше 1 млн 200 тыс. рублей

В индивидуальной собственности главы Кочковского района земельный участок площадью 1493 кв.м., жилой дом (47,6 кв.м.), квартира (73,3 кв.м). В совместной — два земельных участка 2100 и 12046000 кв.м., и квартира (64 кв.м.). Супруга главы Кочковского района задекларировала доход в 478196, 56 руб. Официальная декларация главы района опубликована в открытом доступе на сайте администрации Кочковского района.

В соответствии с законом, до конца мая государственные и муниципальные служащие отчитались о своих доходах. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заработал за прошлый год 3,4 млн рублей, его коллега из Бердска Евгений Шерстернин задекларировал 1 млн 197 тыс. рублей.

Доход главы Болотнинского района Виктора Франка составил 1 524 527,52 руб. Меньше миллиона рублей заработал глава Барабинского района. Глава Сузунского района задекларировал доход в 1227074, 34 рубля.

Все губернаторы сибирских регионов уже отчитались о доходах за 2016 год. Глава Новосибирской области Владимир Городецкий заработал 4,85 миллиона рублей. Доход супруги губернатора Раисы Городецкой составил 241 тысячу рублей. Семья Городецких владеет домом площадью 510 «квадратов», земельным участком площадью 10 соток и автомобилем Lexus RX 450h.

Наибольший доход в 2016 году у главы Томской области Игоря Жвачкина — чуть более 13 миллионов рублей. Обозвавший Новосибирскую область колхозом и деревней, в том числе, по уровню жизни, глава Хакасии Виктор Зимин заработал 6,14 миллиона рублей. Это практически в два раза больше, чем годом ранее. В его собственности находится квартира площадью 184,7 «квадрата», земельный участок площадью 28 соток и грузовик Урал-375.