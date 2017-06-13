Аграрии Башкирии перевыполнили план по посеву гречихи

План по посеву гречихи выполнен за счет 37 районов Башкортостана. Из них 18 засеяли больше, чем планировали. Среди них — Стерлитамакский, Мелеузовский, Благоварский, Альшеевский, Чишминский, Буздякский, Давлекановский, Илишевский, Кушнаренковский, Янаульский, Бирский, Калтасинский, Мишкинский, Благовещенский, Учалинский, Зилаирский и Кигинский районы.

На сегодняшний день яровой сев по региону проведен на площади 2,146 млн га, что составляет 99 процентов от плана.

Как отметили в пресс-службе Минсельхоза РБ, показатели по объемам посевных площадей уже перешагнули прошлогодние данные. Год назад яровой сев был проведен на площади 2,062 млн га.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», структура посевных площадей сформирована в 2017 году с учетом рыночного спроса на продукцию.

В этом году увеличены посевы сои в восемь раз — до 800 га, нута на 80 процентов — до 4,5 тысячи га, а также гороха, сахарной свеклы и твердых сортов пшеницы.

В 2016 году республика произвела 3,3 млн тонны зерна — это в четыре раза больше, чем шесть лет назад, и на пять процентов выше минимально допустимого уровня продовольственной безопасности. В 2017 году башкирские аграрии планируют собрать 3,5 млн тонн зерна, 1,7 млн тонн картофеля и овощей, 1,4 млн тонн сахарной свеклы и около 200 тысяч тонн подсолнечника.

К 2020 году урожай зерна в регионе планируется довести до 4,2 млн тонн.