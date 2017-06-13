За месяц цены на недвижимость в Самарской области выросли почти на 10%

Экспертами было проанализировано 14,2 тыс. уникальных предложения к продаже, опубликованных в СМИ в мае 2017 года.

На первом месте по количеству предложений находится Самара — 5,6 тыс. квартиры, на втором — Тольятти с 5,3 тыс. квартирами. Замыкает список Похвистнево- 115 квартир.

«Динамика средней удельной цены предложения одного квадратного метра по городским округам в мае носила положительный характер. Рост по отношению к предыдущему периоду — апрелю 2017 года — составил 3 948 рублей или 9,65%. По отношению к маю прошлого года снижение произошло на 3 497 рублей (7,23%). Необходимо отметить, что положительная коррекция средневзвешенного значения цены предложения обусловлена значительным увеличением в общей выборке количества предложений в Самаре», — отметила заместитель исполнительного директора — руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования СОФЖИ Наталья Ладова.

По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв. м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области в мае 2017 г. составила 44,9 тыс. рублей.

Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре — 55,9 тыс. руб., самая низкая, также традиционно — в Октябрьске — 24,4 тыс. рублей.