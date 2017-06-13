В Красноярске задержали 23 тонны мороженного мяса
23,5 тонны мороженой свинины и мяса птицы ввозились в Красноярск из
23,5 тонны мороженой свинины и мяса птицы ввозились в Красноярск из
Россельхознадзор установил, что 23,5 тонны мороженой свинины и мяса птицы ввозились в Красноярск из
Оборот мяса приостановлен, сотрудниками Россельхознадзора отобраны пробы для проведения лабораторных исследований для подтверждения безопасности продукции. По факту транспортировки мяса с нарушением правил перевозки возбуждено административное дело.