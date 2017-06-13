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11:39 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске задержали 23 тонны мороженного мяса

23,5 тонны мороженой свинины и мяса птицы ввозились в Красноярск из Санкт-Петербурга с нарушением температурного режима.

Россельхознадзор установил, что 23,5 тонны мороженой свинины и мяса птицы ввозились в Красноярск из Санкт-Петербурга с нарушением температурного режима — температура в толще мяса не соответствовала требованиям безопасности.

Оборот мяса приостановлен, сотрудниками Россельхознадзора отобраны пробы для проведения лабораторных исследований для подтверждения безопасности продукции. По факту транспортировки мяса с нарушением правил перевозки возбуждено административное дело.

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