В Красноярске задержали 23 тонны мороженного мяса

Россельхознадзор установил, что 23,5 тонны мороженой свинины и мяса птицы ввозились в Красноярск из Санкт-Петербурга с нарушением температурного режима — температура в толще мяса не соответствовала требованиям безопасности.

Оборот мяса приостановлен, сотрудниками Россельхознадзора отобраны пробы для проведения лабораторных исследований для подтверждения безопасности продукции. По факту транспортировки мяса с нарушением правил перевозки возбуждено административное дело.