Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: первым украинцам отказали во въезде в ЕС
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Путин рассказал, что сделает после выхода на пенсию
Скандал разгорелся вокруг магазинов Германа Стерлигова
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
«Великая страна». Впечатляющие рекорды РоссииВсе самое высокое, глубокое и длинное - в статье-напоминании о величине и величии РФ
С Крымом все просто, для Путина он уже умер — волонтер
Севастополь содрогнулся от мощного взрыва мины
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
«В Европу езжай и там мойся»: украинцы о безвизе
Украину предупреждают об отмене безвиза с ЕС– СМИ
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
В Раде назвали катастрофическую ошибку Германии и Франции — СМИ
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
10В тени красоты
12:37 (мск), источник: ИА REGNUM

В Приморье добыча водных биоресурсов увеличена до 441 тыс. тонн

Дальневосточный регион вновь побьёт исторический максимум?

Источник: Reuters

В Приморском крае с начала 2017 года добыта почти 441 тыс. тонн водных биологических ресурсов. Рыбаки значительно увеличили вылов камбалы и кальмара — до 32%. Такие цифры корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 13 июня, озвучили в региональном департаменте рыбного хозяйства.

Согласно последним данным, приморские рыбаки по сравнению с 2016 годом увеличили до 330 тыс. тонн вылов минтая, до 70 тыс. тонн — вылов сельди, до 6 тыс. тонн — трески. В случае с камбалой, которой выловлено уже около 4,3 тыс. тонн, рост составил 32%. На 24% увеличилась добыча кальмара — почти 4 тыс. тонн.

В общей сложности за 2017 год выловлено 440 953 тонны водных биологических ресурсов, что на 7% больше показателя 2016 года.

«В 2016 году вылов достиг исторического максимума за последние 15 лет и составил более 837 тыс. тонн водных биоресурсов. Это позволило внести существенный вклад в экономику Приморского края», — прокомментировал вице-губернатор по вопросам сельского и рыбного хозяйства Денис Бочкарёв, по мнению которого добиться такого показателя удалось благодаря увеличению квот добычи.

Как сообщало ИА REGNUM, в период зимне-весенней минтаевой путины в Приморье было добыто 309 тыс. тонн рыбы. Показатель на 12,3% выше показателя 2016 года. Однако до выделенной квоты рыбаки не дотянули — им не хватило 72 тыс. тонн минтая.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Собянин + Москва = минус частная собственность и деньги РФ: улучшить нельзя
Американские сенаторы накажут РФ за Крым и «агрессию в Сирии»
Саудовская Аравия и ОАЭ смягчили воздушную блокаду Катара
Аналитики рассчитали сумму среднего чека россиянина в магазине
«Ъ» сообщил о возможном продлении госпомощи ипотечным заемщикам
Следователи нашли оружие и предсмертные записи стрелка в Кратово
Путин заявил о желании сделать приватизацию более справедливой
Суд признал Александра Реймера виновным в мошенничестве
Спорт
Роналду — пятый среди самых высокооплачиваемых знаменитостей С июня 2016 года он заработал 93 миллиона долларов
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
На своей волне: 13 актрис, которые не такие, как все Они не привыкли следовать правилам и подгонять себя под стандарты, их кредо — смелый выбор ролей и непосредственное поведение. Встречайте: 13 кинозвезд, за которыми прочно закрепилась репутация девушек с чудинкой
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь