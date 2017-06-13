В Приморье добыча водных биоресурсов увеличена до 441 тыс. тонн

В Приморском крае с начала 2017 года добыта почти 441 тыс. тонн водных биологических ресурсов. Рыбаки значительно увеличили вылов камбалы и кальмара — до 32%. Такие цифры корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 13 июня, озвучили в региональном департаменте рыбного хозяйства.

Согласно последним данным, приморские рыбаки по сравнению с 2016 годом увеличили до 330 тыс. тонн вылов минтая, до 70 тыс. тонн — вылов сельди, до 6 тыс. тонн — трески. В случае с камбалой, которой выловлено уже около 4,3 тыс. тонн, рост составил 32%. На 24% увеличилась добыча кальмара — почти 4 тыс. тонн.

В общей сложности за 2017 год выловлено 440 953 тонны водных биологических ресурсов, что на 7% больше показателя 2016 года.

«В 2016 году вылов достиг исторического максимума за последние 15 лет и составил более 837 тыс. тонн водных биоресурсов. Это позволило внести существенный вклад в экономику Приморского края», — прокомментировал вице-губернатор по вопросам сельского и рыбного хозяйства Денис Бочкарёв, по мнению которого добиться такого показателя удалось благодаря увеличению квот добычи.