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11:51 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Волгоградцы готовятся к участию во всероссийском конкурсе «Семья года»

Современная Россия держится на крепких семьях. Это с успехом доказывают в Волгоградской области. К участию во всероссийском конкурсе «Семья года» готовятся пять волгоградских супружеских пар. В номинации «Молодая семья» наш регион представят супруги Поляковы.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Познакомились Анна и Андрей еще в садике. В юности, оказавшись в одной компании, присмотрелись друг к другу повнимательней.

Анна Полякова, жительница Средней Ахтубы: «Чем зацепил? На мотоцикле приехал. Поначалу да, первый парень на селе на мотоцикле приехал. Из порядочной семьи, ответственный. Сердце екнуло, первая любовь, и у меня, и, думаю, у него. Ухаживание, сушеные бананы привозил, стали дружить, встречаться. Приезжал на дачу, помогал. Поняла — хозяйственный. Надо брать».

Андрей Поляков, житель Срдней Ахтубы: «Ушел в армию, два года дружили. Дождалась — надо брать. Какая главная черта? Великодушная, добрая, веселая, не сидит на месте».

Поженились почти 12 лет назад. Получилось, как положено: дом, не дерево — целый сад, сын, потом и второй. Молодая семья нажила традиции вместе со старшими выезжать на природу, на Крещение окунаться в прорубь, и обязательно вместе ужинать и делиться успехами и проблемами. И первым слово имеет старший сын Денис. Третий класс закончил с похвальным листом.

Мама до рождения младшего руководила одной из социальных служб Среднеахтубинского района. Сейчас в декретном отпуске, но забот и дома хватает. Молодая семья сажает огород и даже завела живность. Главная новость сейчас — достижения 10-месячного Артема. Он начал ходить. Но и на руках, конечно, прокатиться не против.

Участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года» стало для Поляковых веселым приключением и еще одним общим семейным делом.

— Наше будущее, наши детки. Мы счастливая семья. Не всем дано. Нам повезло. Все просили дочку, он — братика. Видимо, меня боженька послушался.

Артем довольно улыбается во все четыре зуба. Будто доволен, что слово старшего брата в семье не последнее.

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