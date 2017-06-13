В Калининградской области появилась первая заправка для электромобилей

ЭЗС выполнена в серо-оранжевой цветовой гамме. Место установки оборудовано автоматической подсветкой, защитными столбиками и информационными знаками, светящимися в темноте. Также заправочная станция находится в зоне видимости камер «Безопасного города».

Одновременно от заправки могут заправляться два электромобиля. У потребителей не должно возникнуть сложностей при эксплуатации. Калининградская область стала первым регионом страны, в котором для управления процессом будет использоваться специальное мобильное приложение. Автовладелец с его помощью указывает, какую сумму готов потратить или сколько энергии необходимо. Стоимость киловатта электричества на ЭЗС будет составлять 15 рублей. В «Янтарьэнерго» отметили, что заправить электрокар стоит в два раза дешевле, чем машину с бензиновым двигателем.

По завершении монтажа первой в регионе ЭЗС была проведена тестовая зарядка электромобиля. В пресс-службе отметили, что на зарядку от обычной розетки электрокару требуется в три раза больше времени.

Ранее сообщалось о планах установки в Калининградской области шести ЭЗС. Они появятся у санатория «Энергетик» в Светлогорске, у здания администрации в Янтарном, рядом со зданием администрации в Калининграде и у отеля «Ибис» в региональном центре. Ещё одна заправка откроется на Куршской косе. 26 июня состоится церемония открытия ЭЗС у отеля «Ибис».