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12:01 (мск), источник: ТАСС

Академпарк Новосибирска возобновит строительство кампуса за 2,8 млн рублей в 2017 году

Общая площадь комплекса трех- и четырехэтажных зданий, составляет около 48 тыс. кв м.

Источник: Reuters

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Технопарк новосибирского Академгородка планирует возобновить строительство кампуса офисных, лабораторных и производственных помещений за 2,8 млрд рублей в текущем году. Об этом сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС генеральный директор Академпарка Владимир Никонов.

«Мы вернемся к этому проекту, и я думаю, что он будет реализован. В этом году, во всяком случае, проект начнем делать», — сказал Никонов.

По его словам, кампус, который планировалось разместить в поселке Ложок, где для резидентов Академпарка строится жилье, по-прежнему интересует резидентов парка, и они готовы в него вкладывать.

Ранее сообщалось, что в поселке Ложок планируется построить комплекс трех- и четырехэтажных зданий, общая площадь которых составляет около 48 тыс. кв м. В них должны разместиться офисы, лаборатории и другая инфраструктура компаний резидентов. Объем их вложений в проект оценивался в 2,4 млрд рублей, еще около 400 млн рублей бюджетных инвестиций было предусмотрено на проведение коммуникаций.

Проект планировалось реализовать в 2016—2018 годах, однако, позднее он был заморожен.

Академпарк

Новосибирский Академпарк начал функционировать в 2006 году. На сегодняшний день в нем насчитывается более 300 высокотехнологичных компаний-резидентов, более 170 из которых располагаются непосредственно на его площадке. Всего в этих компаниях работает более 8,8 тыс. человек. На резидентов приходится 2,2% валового регионального продукта Новосибирской области и 3% всего экспорта продукции, произведенной в регионе.

Все показатели соответствующей федеральной целевой программы (ФЦП) Академпарком выполнены, по итогам ее реализации он признан самым успешным подобным проектом в России, а по итогам 2016 года впервые получил прибыль.

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