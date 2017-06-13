Академпарк Новосибирска возобновит строительство кампуса за 2,8 млн рублей в 2017 году

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Технопарк новосибирского Академгородка планирует возобновить строительство кампуса офисных, лабораторных и производственных помещений за 2,8 млрд рублей в текущем году. Об этом сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС генеральный директор Академпарка Владимир Никонов.

«Мы вернемся к этому проекту, и я думаю, что он будет реализован. В этом году, во всяком случае, проект начнем делать», — сказал Никонов.

По его словам, кампус, который планировалось разместить в поселке Ложок, где для резидентов Академпарка строится жилье, по-прежнему интересует резидентов парка, и они готовы в него вкладывать.

Ранее сообщалось, что в поселке Ложок планируется построить комплекс трех- и четырехэтажных зданий, общая площадь которых составляет около 48 тыс. кв м. В них должны разместиться офисы, лаборатории и другая инфраструктура компаний резидентов. Объем их вложений в проект оценивался в 2,4 млрд рублей, еще около 400 млн рублей бюджетных инвестиций было предусмотрено на проведение коммуникаций.