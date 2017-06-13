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11:55 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Предприниматели Новосибирска недовольны высокими налогами

В Новосибирскстате провели обследование конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле.

Новосибирские предприниматели жалуются на высокие налоги и дорогие арендные площади. Такие данные разместили на сайте Новосибирскстата.

Аналитики провели ежеквартальное обследование деловой активности предприятий розничной торговли. Большинство руководителей рассказали, что считают нынешнюю экономическую ситуацию удовлетворительной (такого мнения придерживаются 74,5% процентов опрошенных). В сравнении с прошлым годом стало меньше руководителей, которые оценивают сложившуюся экономическую ситуацию как неудовлетворительную.

Чаще всего бизнесмены недовольны высокой конкуренцией (63,6%), недостаточным платежеспособным спросом населения (60%), а также высокими налогами и платой за аренду помещения (47,3% и 45,5%).

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