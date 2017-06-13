В Уфе до 23 июня закрыто движение на улице Мустая Карима
УФА, 13 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
УФА, 13 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Как сообщало ранее агентство «Башинформ», 16 июня планируется перекрыть участок улицы Заки Валиди в связи с парадом национальных костюмов, проводимым в рамках фестиваля искусств «Сердце Евразии». Костюмированное шествие пройдет от площади перед Башкирским драмтеатром до
Администрация Уфы призвала автомобилистов заранее планировать свой маршрут и по возможности объезжать указанные участки во избежание пробок.