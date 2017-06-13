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11:52 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе до 23 июня закрыто движение на улице Мустая Карима

УФА, 13 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Из-за проведения ремонтных работ будет временно закрыто движение транспорта по проезжей части ул. Мустая Карима — на пересечении с проездом к ул. К. Маркса, вдоль сквера. Ремонтные работы продлятся до 23 июня.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», 16 июня планируется перекрыть участок улицы Заки Валиди в связи с парадом национальных костюмов, проводимым в рамках фестиваля искусств «Сердце Евразии». Костюмированное шествие пройдет от площади перед Башкирским драмтеатром до Конгресс-холла. С 16 до 18 часов для проезда закрывается участок от улицы Театральной до площади Салавата Юлаева.

Администрация Уфы призвала автомобилистов заранее планировать свой маршрут и по возможности объезжать указанные участки во избежание пробок.

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