В Уфе до 23 июня закрыто движение на улице Мустая Карима

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», 16 июня планируется перекрыть участок улицы Заки Валиди в связи с парадом национальных костюмов, проводимым в рамках фестиваля искусств «Сердце Евразии». Костюмированное шествие пройдет от площади перед Башкирским драмтеатром до Конгресс-холла. С 16 до 18 часов для проезда закрывается участок от улицы Театральной до площади Салавата Юлаева.

Администрация Уфы призвала автомобилистов заранее планировать свой маршрут и по возможности объезжать указанные участки во избежание пробок.