Прокуратура: Власти Пионерского незаконно передали застройщикам землю под жильё
Прокуратура потребовала от администрации Пионерского отменить три разрешения на безвозмездное использование земельных участков.
Прокуратура потребовала от администрации Пионерского отменить три разрешения на безвозмездное использование земельных участков.
Сотрудники ведомства провели проверку и установили, что в 2016 и в 2017 годах власти предоставили документы застройщикам многоквартирных домов, не имея на это достаточных оснований.
«Выдача разрешений на использование земельных участков без их предоставления в установленном законом порядке лишила бюджет городского округа доходов от арендных платежей за пользование муниципальными землями», — пояснили корреспонденту Калининград.Ru в областной прокуратуре.
Надзорное ведомство потребовало от администрации Пионерского округа отменить незаконные разрешения на безвозмездное использование муниципальных земельных участков. Чиновники удовлетворили представление прокуратуры.