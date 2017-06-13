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15:27 (мск), источник: Калининград.Ru

Прокуратура: Власти Пионерского незаконно передали застройщикам землю под жильё

Прокуратура потребовала от администрации Пионерского отменить три разрешения на безвозмездное использование земельных участков.

Источник: Калининград.Ru

Сотрудники ведомства провели проверку и установили, что в 2016 и в 2017 годах власти предоставили документы застройщикам многоквартирных домов, не имея на это достаточных оснований.

«Выдача разрешений на использование земельных участков без их предоставления в установленном законом порядке лишила бюджет городского округа доходов от арендных платежей за пользование муниципальными землями», — пояснили корреспонденту Калининград.Ru в областной прокуратуре.

Надзорное ведомство потребовало от администрации Пионерского округа отменить незаконные разрешения на безвозмездное использование муниципальных земельных участков. Чиновники удовлетворили представление прокуратуры.

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