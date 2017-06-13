Аналитики рассчитали сумму среднего чека россиянина в магазине

Аналитики отметили постепенное снижение среднего чека с начала года, но подчеркнули факт усиления этой тенденции в мае. Так, если в первые четыре месяца он терял по 2−3 рубля по отношению к предыдущему 30-дневному периоду, то в мае сумма сократилась на 12 рублей по отношению к апрелю, что составило 2,3 процента. При этом, в сравнении с маем 2016 года, чек прибавил 25 рублей, или 5 процентов.

Причину сокращения единоразовых трат исследователи видят в том, что россияне стали чаще ходить за покупками, посещать больше разных магазинов в поисках выгодной цены. В результате в каждой отдельной торговой точке покупатели платят меньше, но за месяц тратят больше.

В материалах отмечается, что в Москве средний чек сократился и составил 677 рублей по сравнению с 689 рублями в апреле. В Санкт-Петербурге замечена обратная тенденция: средний чек в Северной столице показывает устойчивый рост, в мае он достиг 716 рублей по сравнению с 698 рублями в апреле.

Индекс «среднего чека» рассчитывается на основе данных о покупках 30 тысяч россиян в 180 городах с населением более 100 тысяч человек.