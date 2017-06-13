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12:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Аналитики рассчитали сумму среднего чека россиянина в магазине

Один поход в магазин обходится россиянам в среднем в 512 рублей. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает исследовательский холдинг Romir.

Источник: AP 2017

Аналитики отметили постепенное снижение среднего чека с начала года, но подчеркнули факт усиления этой тенденции в мае. Так, если в первые четыре месяца он терял по 2−3 рубля по отношению к предыдущему 30-дневному периоду, то в мае сумма сократилась на 12 рублей по отношению к апрелю, что составило 2,3 процента. При этом, в сравнении с маем 2016 года, чек прибавил 25 рублей, или 5 процентов.

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Причину сокращения единоразовых трат исследователи видят в том, что россияне стали чаще ходить за покупками, посещать больше разных магазинов в поисках выгодной цены. В результате в каждой отдельной торговой точке покупатели платят меньше, но за месяц тратят больше.

В материалах отмечается, что в Москве средний чек сократился и составил 677 рублей по сравнению с 689 рублями в апреле. В Санкт-Петербурге замечена обратная тенденция: средний чек в Северной столице показывает устойчивый рост, в мае он достиг 716 рублей по сравнению с 698 рублями в апреле.

Индекс «среднего чека» рассчитывается на основе данных о покупках 30 тысяч россиян в 180 городах с населением более 100 тысяч человек.

Комментарии
6
Василий Фесин
Они,что ,сами БЕЛЕНЫ наелись и нас решили ей кормить?
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нет нет
А где написано, что народ зажил сытно и богато, тем более, бесплатно лечиться и учиться?) Вовчик, перечитайте статью и может смех без причины пройдет)
И главное, попробуйте работать, пусть даже это будет тяжелый физический труд, тогда может сможете в магазин заходить.
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нет нет
Так это заказ или средний чек?) Вам что заказали, то и отрабатываете)
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