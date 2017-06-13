Власти намерены ужесточить правила продажи алкоголя в ночное время
Правила торговли алкоголем в ночное время в Калининградской области решили ужесточить.
Правила торговли алкоголем в ночное время в Калининградской области решили ужесточить.
Власти предлагают внести изменения в законодательство, которые устанавливают более высокие требования к местам общепита. К примеру, увеличить количество столиков. Этот вопрос обсуждали на оперативном совещании в Правительстве региона.
Одна из центральных тем оперативного совещания — правила торговли алкоголем.
Их региональные власти намерены ужесточить. Сейчас некоторые предприниматели устанавливают в павильонах пару столиков, что позволяет им продавать крепкие спиртные напитки круглосуточно.
Антон Алиханов, глава Калининградской области:
— У нас получается, что они все получают лицензии на розничную торговлю на общепит для них это заявительный принцип, мы потом их три года трогать не можем после открытия, а они потом начинают там юр. лица менять. Наша задача состоит в том, чтобы малый бизнес
Работа точек торговли будет строго регламентирована во время Чемпионата мира по футболу. Сейчас к мунидалю достраиваются тренировочные площадки. На стадионах «Мирный» и «Локомотив» реконструкция пока выполнена лишь на треть, а объекты должны быть готовы уже к концу этого года.
Антон Алиханов, глава Калининградской области:
— Вы посмотрите по графикам работ и возьмите на особый контроль, если все будет идти такими темпами, которыми там сейчас идем мы тоже, там не успеем, Александр Семенович, у вас есть целое агентство по ЧМ, что заняться нечем, есть чем заняться, куча объектов, пусть каждый день и ночь смотрят, как там работы идут.
О городской инфраструктуре говорили много. Открытие моста Высокий перенесли на середину осени. Антон Алиханов дал распоряжение установить рядом камеру видеонаблюдения, чтобы любой житель региона в реальном времени мог контролировать ход работ.
Антон Алиханов, глава Калининградской области:
— Срок ввода в эксплуатацию, как был октябрь, так и остался, то есть я делаю вывод, если бы не выехали на место, и не сказали бы коллегам перейти на круглосуточный режим работы, это означало, что они работы в этом году и не завершили бы.
К 2018-му году в Калининградской области появится передвижная поликлиника. Это будет маленькая больница на колесах, которая сможет доехать до любого поселка области. На ее приобретение в региональном бюджете заложено 20 миллионов рублей.