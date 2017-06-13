Власти намерены ужесточить правила продажи алкоголя в ночное время

Власти предлагают внести изменения в законодательство, которые устанавливают более высокие требования к местам общепита. К примеру, увеличить количество столиков. Этот вопрос обсуждали на оперативном совещании в Правительстве региона.

Одна из центральных тем оперативного совещания — правила торговли алкоголем.

Их региональные власти намерены ужесточить. Сейчас некоторые предприниматели устанавливают в павильонах пару столиков, что позволяет им продавать крепкие спиртные напитки круглосуточно.

Антон Алиханов, глава Калининградской области:

— У нас получается, что они все получают лицензии на розничную торговлю на общепит для них это заявительный принцип, мы потом их три года трогать не можем после открытия, а они потом начинают там юр. лица менять. Наша задача состоит в том, чтобы малый бизнес как-то ограничить, в которых там 12 посадочных мест, нам надо выбрать какие — то критерии и по ним, потом уже пойти.

Работа точек торговли будет строго регламентирована во время Чемпионата мира по футболу. Сейчас к мунидалю достраиваются тренировочные площадки. На стадионах «Мирный» и «Локомотив» реконструкция пока выполнена лишь на треть, а объекты должны быть готовы уже к концу этого года.

Антон Алиханов, глава Калининградской области:

— Вы посмотрите по графикам работ и возьмите на особый контроль, если все будет идти такими темпами, которыми там сейчас идем мы тоже, там не успеем, Александр Семенович, у вас есть целое агентство по ЧМ, что заняться нечем, есть чем заняться, куча объектов, пусть каждый день и ночь смотрят, как там работы идут.

О городской инфраструктуре говорили много. Открытие моста Высокий перенесли на середину осени. Антон Алиханов дал распоряжение установить рядом камеру видеонаблюдения, чтобы любой житель региона в реальном времени мог контролировать ход работ.

Антон Алиханов, глава Калининградской области:

— Срок ввода в эксплуатацию, как был октябрь, так и остался, то есть я делаю вывод, если бы не выехали на место, и не сказали бы коллегам перейти на круглосуточный режим работы, это означало, что они работы в этом году и не завершили бы.

К 2018-му году в Калининградской области появится передвижная поликлиника. Это будет маленькая больница на колесах, которая сможет доехать до любого поселка области. На ее приобретение в региональном бюджете заложено 20 миллионов рублей.