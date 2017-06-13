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13:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже 2 управляющих компании оштрафовали за небезопасные лифты

Нарушения вскрыли сотрудники прокуратуры.

Четыре воронежских УК попались на нарушениях требований техрегламентов при обслуживании лифтов. К эксплуатации допускались небезопасные лифты с нечитаемыми цифрами на кнопках и поврежденными резиновыми уплотнителями створок дверей кабины. Нарушения вскрылись при проверке, которую провели прокуроры Железнодорожного района и специалисты Ростехнадзора, сообщила пресс-служба облпрокуратуры во вторник, 13 июня. В отношении должностных лиц двух управляющих компаний возбудили административное дело, санкция по статье — штраф.

По данным прокуроров, нарушения допустили сотрудники «УК «Коммунальщик», «УК РайДЕЗ ЖКХ Железнодорожного района», «Управляющая компания Железнодорожного района», «Мобильный коммунальный сервис «ОЛИМП». Административные дела по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований технических регламентов) возбудили в отношении должностных лиц «УК РайДЕЗ ЖКХ Железнодорожного района» и ОАО «Управляющая компания Железнодорожного района». Максимальная санкция по этой статье для должностных лиц — 20 тыс. рублей штрафа. Прокуратура внесла представления об устранении нарушений директорам всех четырех УК. Виновников привлекут к дисциплинарной ответственности.

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