Фонд гарантирования сменил ликвидаторов двух банков

Порошенко дополнительно задекларировал более 1,2 млн грн процентов от вклада в Международном инвестбанке

Также сообщается, что фонд продлил полномочия ликвидатора банка «Капитал» Александра Щадных.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 июня 2017 года составил 12,872 млрд грн, что на 90 млн грн, или на 0,7%, ниже показателя на 1 мая.

В 2016 году Фонд гарантирования вкладов получил от управления активами неплатежеспособных банков 7,2 млрд грн, в том числе почти 3,2 млрд грн — от реализации активов. В этом году фонд намерен удвоить поступления от реализации активов.