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12:33 (мск), источник: УНИАН

Фонд гарантирования сменил ликвидаторов двух банков

Также фонд продлил полномочия ликвидатора еще одного банка.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сменил ликвидаторов «Грин Банка» и «КСГ банка», сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, фонд назначил ликвидатором этих банков Виктора Шкурко.

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Также сообщается, что фонд продлил полномочия ликвидатора банка «Капитал» Александра Щадных.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 июня 2017 года составил 12,872 млрд грн, что на 90 млн грн, или на 0,7%, ниже показателя на 1 мая.

В 2016 году Фонд гарантирования вкладов получил от управления активами неплатежеспособных банков 7,2 млрд грн, в том числе почти 3,2 млрд грн — от реализации активов. В этом году фонд намерен удвоить поступления от реализации активов.

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