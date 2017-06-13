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13:08 (мск), источник: Zakon.kz

В Казахстане пересмотрят список запрещенных для женщин профессий

По словам Т. Дуйсеновой, в Казахстане существует список из 25 работ, на которых запрещается применение труда женщин.

Источник: Zakon.kz

Женщинам будет обеспечен доступ к некоторым работам, не представляющим опасности для здоровья, в силу их автоматизации и технологизации. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания правительства сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам Т. Дуйсеновой, в Казахстане существует список из 25 работ, на которых запрещается применение труда женщин. Среди них — металлообработка, строительство, горные, металлургические работы, производство цемента. Список охватывает 287 наиболее вредных, опасных и тяжелых профессий, где запрещено применение труда женщин. К примеру, это асфальтобетонщик, заливщик металла, котельщик, машинист бульдозера, подъемника, крана, проходчик, водолаз, монтер пути, электромонтер.

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«Мы ежегодно актуализируем этот список. Сейчас решили совместно с нашими социальными партнерами и Ассоциацией деловых женщин Казахстана еще раз вернуться к этому вопросу. Некоторые виды производств, благодаря внедрению технологических процессов, позволяют работать без отрицательного влияния на здоровье», — сказала министр.

Планируется, что к концу 2017 года будут выработаны конкретные предложения по оптимизации списка. По итогам 2016 года в Министерстве труда и социальной защиты населения РК пришли к выводу, что принцип саморегулирования в трудовых отношениях действует.

«В прошлом году у нас выросло количество заключаемых индивидуальных трудовых договоров на 60 тысяч по сравнению с 2015 годом», — сказала Дуйсенова.

Кроме того, коллективными договорами охвачены практически все крупные и средние предприятия страны.

«Сегодня 88% крупных, 90% средних и 31% малых предприятий имеют коллективные договора. Вот это и есть результат партнерства представителей работников и самих работодателей», — отметила министр.

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