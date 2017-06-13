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13:34 (мск), источник: Вести - Пермь

Пермяки будут меньше платить за ОДН

В среднем в зависимости от категории жилых домов снижение платежей на одну квартиру составит от 7 до 150 рублей.

Источник: Вести - Пермь

Жильцы многоквартирных домов будут меньше платить за ОДН. В соответствии с федеральным законодательством расходы на содержание общего имущества перенесены из коммунальных услуг в жилищные.

До 1 июня регионы должны были разработать и принять новые тарифы и новый порядок применения нормативов на содержание общего имущества.

Региональная служба по тарифам проанализировала действующие тарифы на ОДН и сделала расчет новых. В среднем в зависимости от категории жилых домов снижение платежей на одну квартиру составит от 7 до 150 рублей.

Как пояснили специалисты, новый порядок должен стимулировать управляющие компании и ТСЖ работать над энергосбережением. При прежней схеме все затраты на ОДН, включая потери в сетях, распределялись между собственниками.

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