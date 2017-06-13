Участок переулка Газетного в Ростове закроют для транспорта

Как сообщает городской департамент автодорог, движение транспорта на участке переулка между улицами Максима Горького и Красноармейской будет прекращено с 29 июня до 15 сентября.

Сообщается, что ограничения связаны с проведением ремонта фасада строения, входящего в комплекс промышленных зданий фабрики В. И. Асмолова.

Ранее сообщалось, что в связи с ремонтом улицы Седова для транспорта закроют два ее участка: с 25 июня по 3 июля — между переулками Державинским и Грибоедовским, с 3 по 13 июля — между улицей Журавлева и переулком Державинским.