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15:24 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Участок переулка Газетного в Ростове закроют для транспорта

Участок переулка Газетного в донской столице закроют для транспорта.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает городской департамент автодорог, движение транспорта на участке переулка между улицами Максима Горького и Красноармейской будет прекращено с 29 июня до 15 сентября.

Сообщается, что ограничения связаны с проведением ремонта фасада строения, входящего в комплекс промышленных зданий фабрики В. И. Асмолова.

Ранее сообщалось, что в связи с ремонтом улицы Седова для транспорта закроют два ее участка: с 25 июня по 3 июля — между переулками Державинским и Грибоедовским, с 3 по 13 июля — между улицей Журавлева и переулком Державинским.

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