Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
Инсульт ведет к алкоголизму
Путин рассказал о разногласиях с зятьями и об отношениях в семье
Папа уместил жизнь сына в три минуты
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Лариса Гузеева и Роза Сябитова подрались на съемках (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
«В Европу езжай и там мойся»: украинцы о безвизе
Украину предупреждают об отмене безвиза с ЕС– СМИ
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
Украину предупреждают об отмене безвиза с Евросоюзом – СМИ
В Раде назвали ошибку Германии и Франции - СМИ
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
15Happy Birthday, Mr. President
13:17 (мск), источник: АиФ Омск

Омские ПАТП получат дополнительно 32 млн рублей

Эти средства будут направлены на компенсацию разницы между экономически обоснованным тарифом и платой за проезд.

Омские ПАТП получат дополнительно 32 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Соответствующее решение принял мэр Омска Вячеслав Двораковский. Средства были найдены за счёт перераспределения средств муниципального бюджета.

Деньги будут потрачены на компенсацию разницы между экономически обоснованным тарифом, утвержденным Региональной энергетической комиссией Омской области (27 — 29 рублей для муниципальных предприятий), и установленной платой за проезд (22 рубля) в городском общественного транспорта. Это решение в случае его утверждения Омским городским Советом позволит оставить плату за проезд без изменений.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Беспечность приводит к раку. Почему многие пациенты запускают болезнь?
Американские сенаторы накажут РФ за Крым и «агрессию в Сирии»
Саудовская Аравия и ОАЭ смягчили воздушную блокаду Катара
Аналитики рассчитали сумму среднего чека россиянина в магазине
«Ъ» сообщил о возможном продлении госпомощи ипотечным заемщикам
Следователи нашли оружие и предсмертные записи стрелка в Кратово
Путин заявил о желании сделать приватизацию более справедливой
Суд признал Александра Реймера виновным в мошенничестве
Спорт
Роналду — пятый среди самых высокооплачиваемых знаменитостей С июня 2016 года он заработал 93 миллиона долларов
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Обнаружен двойник Эммы Уотсон 27-летняя Кари Льюис работает в видеопрокате и посещает фестивали поп-культуры в известных кинообразах актрисы
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь