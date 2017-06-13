Омские ПАТП получат дополнительно 32 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Соответствующее решение принял мэр Омска Вячеслав Двораковский. Средства были найдены за счёт перераспределения средств муниципального бюджета.

Деньги будут потрачены на компенсацию разницы между экономически обоснованным тарифом, утвержденным Региональной энергетической комиссией Омской области (27 — 29 рублей для муниципальных предприятий), и установленной платой за проезд (22 рубля) в городском общественного транспорта. Это решение в случае его утверждения Омским городским Советом позволит оставить плату за проезд без изменений.