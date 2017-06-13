В Уфе особняк купцов Степановых-Зориных готовят к сдаче в аренду

Дом купцов Степановых-Зориных внесен в Реестр недвижимого культурного наследия народов РБ с 2004 года и переутвержден в 2017 году в Перечне выявленных объектов культурного наследия на территории Башкирии. Здание находится в муниципальной собственности, сейчас власти готовят конкурсную документацию для проведения тендера на отбор арендатора, который должен будет отреставрировать здание.

Оно находится в застраиваемом квартале Старой Уфы. Вечером 8 июня в памятнике архитектуры 20 века произошел пожар вследствие «неосторожного обращения с огнем неустановленного лица». Лидер движения «Архзащита» Владимир Захаров считает, что владелец исторического здания, будь то город или частное лицо, прежде всего должен обеспечить сохранность памятника. «Дом следует законсервировать, так как до реальной реставрации может пройти немало времени. Случай с пожаром показывает, что нужно заколотить двери с окнами, чтобы никто не мог проникнуть в помещение», — отметил историк.

На улице Чернышевского находится немало исторических зданий. Одно из них — «Телеграф Сахарова», собственник (петербургская фирма) второй год продает за 230 млн рублей. Владимир Захаров назвал «удачным примером сосуществования старины и новостроек» фрагмент улицы с памятниками «Дом Вавиловых» и «Дом Ахтямова» (№№ 71, 73).