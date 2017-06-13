В Советске центральный рынок реконструируют в европейском стиле

На время реконструкции продовольственные ряды перенесли в зал бывшей мебельной базы, которая находится по соседству. Предварительно в помещении сделали косметический ремонт.

На территории бывшего мукомольного завода обустроят ряды магазинов. Рядом с рынком также появится новая парковка. Работы планируют завершить до конца года.

Совсем скоро центральный рынок Советска преобразится, взяв за образец европейский стиль с аккуратными торговыми рядами и павильонами, — говорится в сообщении.

На прилегающей территории рабочие укладывают тротуарную плитку. Как отметили в управляющей компании, после реконструкции арендаторы получат новые помещения, а также смогут привлечь дополнительных покупателей и увеличить ассортимент товаров.

В свою очередь, повысится качество товара и обслуживания, а также, что особенно важно, ожидается снижение цен на ассортимент товаров, — добавили в администрации Советского округа.