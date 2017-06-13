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13:56 (мск), источник: dostup1.ru

Около 60% южноуральцев закрывают имеющиеся кредиты новыми

Челябинская область оказалась в пятерке регионов, где граждане чаще всего рефинансируют имеющиеся обязательства.

Жители 52 российских регионов направляют более половины новых кредитов наличными на погашение старых долгов — такие данные приводит Объединенное Кредитное Бюро, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По итогам первого квартала 2017 года аналитики ОКБ установили, что 54% новых кредитов наличными в стране шли не на прямое потребление, а на частичное или полное погашение задолженности по уже имеющимся обязательствам. В первом квартале 2016 этот показатель составлял 53%.

Самые высокие показатели отмечены в республике Алтай — 66%, Кемеровской области — 64%, Хакасии — 63%, Томской и Челябинской областях — 61% и 59% соответственно.

Реже всего рефинансируют старые долги жители Северного Кавказа. В Ингушетии только 30% новых кредитов ушли на погашение старых долгов, в Чечне — 40%, в Кабардино-Балкарии и Дагестане — по 42%, в Карачаево-Черкесии — 43%.

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