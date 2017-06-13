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14:03 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Временно изменится движение пяти трамвайных маршрутов в Краснодаре с 13 июня

Краснодар, 13 июня, KrasnodarMedia. В Краснодаре в период с 22.00 13 июня по 05.00 15 июня изменится движение трамваев № 2, 3, 20, 21 и 22, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

«Изменения движения вагонов на пяти трамвайных маршрутах в вечернее время вводятся в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей по улице Садовой», — прокомментировали в МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление».

С 13 по 15 июня трамваи на маршруте № 2 после 22.00 от конечной остановки «улица Индустриальная» будут следовать до разворотного кольца «улица 40 лет Победы» на улице Колхозной, обратно — по ул. Коммунаров до ж/д вокзала «Краснодар-I». От вокзала трамваи проследуют в Западное депо.

Трамваи на маршруте № 3 после 21.00 от Западного депо будут следовать обычным путем до перекрестка ул. Горького и Коммунаров, затем — по ул. Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской дамбе, Горького и далее по маршруту до Западного депо. Последний рейс трамвая № 3 от ул. Декабристов — в 21.45.

Трамваи на маршруте № 20 после 22.00 от конечной остановки «ул. Декабристов» будут следовать по ул. Клинической, Колхозной, Офицерской, Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной и далее по своему маршруту.

Трамваи на маршруте № 21 после 21.30 из Юбилейного микрорайона пойдут обычным маршрутом до перекрестка ул. Горького и Коммунаров, затем — по ул. Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской дамбе, Горького и далее по своему пути. Последний рейс трамвая № 21 от ул. Солнечной в 21.42 проследует по маршруту № 15 до ж/д вокзала «Краснодар-I». От вокзала трамвай отправится в Западное депо.

Трамваи на маршруте № 22 после 22.00 от ул. Димитрова до ул. Солнечной и в обратном направлении проследуют по ул. Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Офицерская, Колхозная, Клиническая, Островского, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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