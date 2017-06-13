Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
С Крымом все просто, для Путина он уже умер — волонтер
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Глава Госдумы заявил о единственном кандидате в президенты России
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
«Великая страна». Впечатляющие рекорды РоссииВсе самое высокое, глубокое и длинное - в статье-напоминании о величине и величии РФ
Лариса Гузеева и Роза Сябитова подрались на съемках (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Выгодно ли покупать квартиру летом
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Бузова не смогла сдержать эмоций из-за фиаско на премии - СМИ
"Никому, кроме супруги": Хворостовский о кризисе
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Украину предупреждают об отмене безвиза с Евросоюзом – СМИ
В Раде назвали ошибку Германии и Франции - СМИ
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
10В тени красоты
10Шестидневная война
13:46 (мск), источник: Nakanune.ru

Губернатор Южного Урала поручил дополнительно выделить на ремонт дорог в регионе 4 миллиарда рублей

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение выделить дополнительно 4 млрд рублей на ремонт и содержание дорог в регионе, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы области.

Выделение из областного бюджета этой суммы стало возможным благодаря оживлению в региональной экономике, сообщается на сайте губернатора.

«Приоритет отдается ремонту и содержанию дорог, реализации инфраструктурных проектов, в том числе в рамках программы “Реальные дела”, развитию системы здравоохранения и оказания медицинской помощи, модернизации системы образования, газификации», — пояснил Дубровский.

Губернатор Южного Урала дал поручение подготовить изменения в бюджет Челябинской области и внести их в июне этого года на утверждение Законодательного Собрания.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В музее советского быта в Екатеринбурге открылась "выставка реального ельцинизма"
Кремль прокомментировал участие людей в несогласованных акциях
СМИ рассказали о масштабе хакерской атаки русских на США
Аналитики рассчитали сумму среднего чека россиянина в магазине
«Ъ» сообщил о возможном продлении госпомощи ипотечным заемщикам
Следователи нашли оружие и предсмертные записи стрелка в Кратово
Путин заявил о желании сделать приватизацию более справедливой
Forbes назвал самых богатых писательниц 2016 года
Спорт
Роналду — пятый среди самых высокооплачиваемых знаменитостей С июня 2016 года он заработал 93 миллиона долларов
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Обнаружен двойник Эммы Уотсон 27-летняя Кари Льюис работает в видеопрокате и посещает фестивали поп-культуры в известных кинообразах актрисы
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь