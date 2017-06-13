Губернатор Южного Урала поручил дополнительно выделить на ремонт дорог в регионе 4 миллиарда рублей

Выделение из областного бюджета этой суммы стало возможным благодаря оживлению в региональной экономике, сообщается на сайте губернатора.

«Приоритет отдается ремонту и содержанию дорог, реализации инфраструктурных проектов, в том числе в рамках программы “Реальные дела”, развитию системы здравоохранения и оказания медицинской помощи, модернизации системы образования, газификации», — пояснил Дубровский.

Губернатор Южного Урала дал поручение подготовить изменения в бюджет Челябинской области и внести их в июне этого года на утверждение Законодательного Собрания.