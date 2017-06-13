Уровень газификации Нижегородской области достиг 84,3%

Согласно информации, в 2016 году процент газификации региона составлял 83,4%. Это выше, чем среднероссийский показатель, который на начало текущего года составляет 67,2%. Информацию о реализации программы газификации регионов страны на пресс-конференции в мае представил член правления, начальник департамента ПАО «Газпром», гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев. Тогда он также сообщил, что в целом по регионам объем инвестиций в строительство сетей в прошлом году составил 25 млрд рублей. Было построено более 1 425 км газопроводов.

Инвестиции ПАО «Газпром» для Нижегородской области в рамках программы газификации регионов РФ в 2016 году составили 150 млн рублей. Был введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод из села Истомино до деревни Конево в Балахнинском районе. Его протяженность составляет 22,7 км. Помимо этого, в рамках реализации программы по строительству, модернизации газовых сетей и строительству баз газового хозяйства ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», построено шесть объектов газоснабжения в четырех районах области — Навашинском, Вачском, Лукояновском и Сосновском. Общая протяженность составила 28,2 км, объем финансирования — 111,2 млн рублей.

«Кроме того, в 2016 году в рамках реализации постановления правительства РФ по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения окончено строительством 535 объектов газоснабжения, протяженностью 16,99 км», — сообщили агентству в компании. В 2017 году в рамках программы в Нижегородской области запланировано строительство 37,9 км сетей газоснабжения.