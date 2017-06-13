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13:51 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Уровень газификации Нижегородской области достиг 84,3%

Уровень газификации Нижегородской области по данным на начало 2017 года составляет 84,3%. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в 2016 году процент газификации региона составлял 83,4%. Это выше, чем среднероссийский показатель, который на начало текущего года составляет 67,2%. Информацию о реализации программы газификации регионов страны на пресс-конференции в мае представил член правления, начальник департамента ПАО «Газпром», гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев. Тогда он также сообщил, что в целом по регионам объем инвестиций в строительство сетей в прошлом году составил 25 млрд рублей. Было построено более 1 425 км газопроводов.

Инвестиции ПАО «Газпром» для Нижегородской области в рамках программы газификации регионов РФ в 2016 году составили 150 млн рублей. Был введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод из села Истомино до деревни Конево в Балахнинском районе. Его протяженность составляет 22,7 км. Помимо этого, в рамках реализации программы по строительству, модернизации газовых сетей и строительству баз газового хозяйства ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», построено шесть объектов газоснабжения в четырех районах области — Навашинском, Вачском, Лукояновском и Сосновском. Общая протяженность составила 28,2 км, объем финансирования — 111,2 млн рублей.

«Кроме того, в 2016 году в рамках реализации постановления правительства РФ по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения окончено строительством 535 объектов газоснабжения, протяженностью 16,99 км», — сообщили агентству в компании. В 2017 году в рамках программы в Нижегородской области запланировано строительство 37,9 км сетей газоснабжения.

В Нижегородской области задолженность за газ по итогам 2016 года составляет более 1,7 млрд рублей, в том числе предприятия должны за ресурс 961,8 млн рублей, население — 806,3 млн рублей.

В ходе майской пресс-конференции Кирилл Селезнев также отметил, что одной из проблем является невыполнение либо отставание при выполнении регионами обязательств по синхронизации работ по построенным газопроводам. Так, выполняют взятые на себя обязательства 47 регионов, 12 идут со значительным отставанием, семь регионов обязательства не выполняют (Карачаево-Черкесская Республика, Орловская область, Республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Карелия и Северная Осетия — Алания). Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в компании, в Нижегородской области эта работа идет в соответствии с планами-графиками.

Проблемным для компании продолжает оставаться и вопрос задолженности потребителей. «К сожалению, мы вынуждены констатировать, что задолженность продолжает расти. По данным на 1 мая 2017 года она составила 199 млрд рублей, что на 6,3% больше, чем на 1 мая 2016 года», — сообщил журналистам Кирилл Селезнев.

В Нижегородской области задолженность за газ по итогам 2016 года составляет более 1,7 млрд рублей, в том числе предприятия должны за ресурс 961,8 млн рублей, население — 806,3 млн рублей. Компания проводит мероприятия по повышению платежной дисциплины, среди которых ограничения поставки газа в отношении проблемных должников, штрафы, претензионно-исковая работа, работа по информированию потребителей о порядке расчетов и созданию сервисов обслуживания, а также взаимодействие с правоохранительными органами и органами прокуратуры.

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