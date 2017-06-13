Уровень газификации Нижегородской области достиг 84,3%
Уровень газификации Нижегородской области по данным на начало 2017 года составляет 84,3%. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород».
Уровень газификации Нижегородской области по данным на начало 2017 года составляет 84,3%. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород».
Согласно информации, в 2016 году процент газификации региона составлял 83,4%. Это выше, чем среднероссийский показатель, который на начало текущего года составляет 67,2%. Информацию о реализации программы газификации регионов страны на
Инвестиции ПАО «Газпром» для Нижегородской области в рамках программы газификации регионов РФ в 2016 году составили 150 млн рублей. Был введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод из села Истомино до деревни Конево в Балахнинском районе. Его протяженность составляет 22,7 км. Помимо этого, в рамках реализации программы по строительству, модернизации газовых сетей и строительству баз газового хозяйства ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», построено шесть объектов газоснабжения в четырех районах области — Навашинском, Вачском, Лукояновском и Сосновском. Общая протяженность составила 28,2 км, объем финансирования — 111,2 млн рублей.
«Кроме того, в 2016 году в рамках реализации постановления правительства РФ по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения окончено строительством 535 объектов газоснабжения, протяженностью 16,99 км», — сообщили агентству в компании. В 2017 году в рамках программы в Нижегородской области запланировано строительство 37,9 км сетей газоснабжения.
В ходе майской
Проблемным для компании продолжает оставаться и вопрос задолженности потребителей. «К сожалению, мы вынуждены констатировать, что задолженность продолжает расти. По данным на 1 мая 2017 года она составила 199 млрд рублей, что на 6,3% больше, чем на 1 мая 2016 года», — сообщил журналистам Кирилл Селезнев.
В Нижегородской области задолженность за газ по итогам 2016 года составляет более 1,7 млрд рублей, в том числе предприятия должны за ресурс 961,8 млн рублей, население — 806,3 млн рублей. Компания проводит мероприятия по повышению платежной дисциплины, среди которых ограничения поставки газа в отношении проблемных должников, штрафы,