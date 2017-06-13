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14:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Власти потратят до 23 млн рублей на установку видеокамер в парках Воронежа

Систему круглосуточного видеонаблюдения организует победитель аукциона.

Источник: РИА "Воронеж"

Власти Воронежской области потратят до 23 млн рублей на создание системы круглосуточного видеонаблюдения в лесопарковых зонах Воронежа. Аукцион объявили в воскресенье, 11 июня. Заказчиком выступил региональный департамент связи и массовых коммуникаций.

Согласно документам аукциона, подрядчик должен будет обеспечить зеленые зоны системой видеонаблюдения до 31 ноября 2017 года. Заявки принимаются до 27 июня. Торги состоятся 3 июля.

К концу мая 2017 года в восьми самых посещаемых парках и скверах Воронежа установили 41 камеру видеонаблюдения.

В 2017 году в 28 зеленых зонах появятся еще более 100 камер. Мера поможет обеспечить безопасность населения.

Контекст

В июне 2016 года губернатор Алексей Гордеев поручил усилить безопасность воронежцев в городских парках и скверах и установить в них круглосуточное видеонаблюдение. В 2016 году чиновники не планировали установку новых видеокамер, однако Алексей Гордеев поручил сделать это «там, где они необходимы».

— В парках, скверах и других местах скопления людей нужно усилить меры безопасности. Если на это потребуются дополнительные средства — найдем, — ранее отмечал глава региона.

В перечне зеленых зон Воронежа 272 объекта общей площадью 873 га. Среди них 20 парков, семь лесопарков, 175 скверов, 52 бульвара, пять аллей и 11 набережных. В список особо охраняемых природных территорий (ООПТ) входят 12 зеленых зон. В 2017 году список ООПТ пополнится 15 объектами. Самые популярные у воронежцев парки — Воронежский центральный парк, «Алые паруса», парк имени Дурова и парк Победы. Их чаще всего используют для проведения культурно-массовых мероприятий в городе.

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