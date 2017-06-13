Власти потратят до 23 млн рублей на установку видеокамер в парках Воронежа

Источник: РИА "Воронеж"

Власти Воронежской области потратят до 23 млн рублей на создание системы круглосуточного видеонаблюдения в лесопарковых зонах Воронежа. Аукцион объявили в воскресенье, 11 июня. Заказчиком выступил региональный департамент связи и массовых коммуникаций. Согласно документам аукциона, подрядчик должен будет обеспечить зеленые зоны системой видеонаблюдения до 31 ноября 2017 года. Заявки принимаются до 27 июня. Торги состоятся 3 июля.

К концу мая 2017 года в восьми самых посещаемых парках и скверах Воронежа установили 41 камеру видеонаблюдения.

В 2017 году в 28 зеленых зонах появятся еще более 100 камер. Мера поможет обеспечить безопасность населения. Контекст В июне 2016 года губернатор Алексей Гордеев поручил усилить безопасность воронежцев в городских парках и скверах и установить в них круглосуточное видеонаблюдение. В 2016 году чиновники не планировали установку новых видеокамер, однако Алексей Гордеев поручил сделать это «там, где они необходимы».

— В парках, скверах и других местах скопления людей нужно усилить меры безопасности. Если на это потребуются дополнительные средства — найдем, — ранее отмечал глава региона.