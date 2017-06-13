В Молдове упали цены на бензин и дизтопливо

Сегодня ночью вступает в силу новая максимальная розничная цена продажи бензина. Premium-95 будет стоить в пределах 16,57 леев за литр. Цена дизельного топлива составит 13,96 леев.

Каждые 14 календарных дней, во вторник, НАРЭ устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

В тот же день, операторы рынка нефтепродуктов должны определить, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, розничную стоимость нефтепродуктов и публиковать ее на своем сайте, отображать цены на панно на АЗС.

Операторы не имеют права продавать в розницу топливо по ценам выше максимальных, установленных НАРЭ. Нарушителей ждут жесткие санкции, вплоть до отзыва лицензий.