Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Сноуден прокомментировал протестные акции в России
Пенсии в России предложили платить иначе
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
В Москве ответили Порошенко на «Прощай, немытая Россия»
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
«В Европу езжай и там мойся»: украинцы о безвизе
Украину предупреждают об отмене безвиза с ЕС– СМИ
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
Украину предупреждают об отмене безвиза с Евросоюзом – СМИ
В Раде назвали ошибку Германии и Франции - СМИ
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
10В тени красоты
14:26 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове упали цены на бензин и дизтопливо

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать на протяжении двух недель.

Источник: Actualitati.md

Сегодня ночью вступает в силу новая максимальная розничная цена продажи бензина. Premium-95 будет стоить в пределах 16,57 леев за литр. Цена дизельного топлива составит 13,96 леев.

Каждые 14 календарных дней, во вторник, НАРЭ устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

В тот же день, операторы рынка нефтепродуктов должны определить, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, розничную стоимость нефтепродуктов и публиковать ее на своем сайте, отображать цены на панно на АЗС.

Операторы не имеют права продавать в розницу топливо по ценам выше максимальных, установленных НАРЭ. Нарушителей ждут жесткие санкции, вплоть до отзыва лицензий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В первом квартале Молдова экспортировала в СНГ более 11 млрд. литров вина
Кремль прокомментировал участие людей в несогласованных акциях
СМИ рассказали о масштабе хакерской атаки русских на США
Аналитики рассчитали сумму среднего чека россиянина в магазине
Россияне смогут вернуть деньги за низкое качество услуг ЖКХ
Учитель сообщил итоги экспертизы «Матильды»
Чудновец требует 6 млн рублей компенсации морального вреда
Forbes назвал самых богатых писательниц
Спорт
Роналду — пятый среди самых высокооплачиваемых знаменитостей С июня 2016 года он заработал 93 миллиона долларов
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Обнаружен двойник Эммы Уотсон 27-летняя Кари Льюис работает в видеопрокате и посещает фестивали поп-культуры в известных кинообразах актрисы
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь