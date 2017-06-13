В Пермском крае в 2017 году развернут самую масштабную стройку интернет-линий
ПЕРМЬ, 13 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Самое масштабное в России магистральное строительство линий связи запустят в Пермском крае в 2017 году.
ПЕРМЬ, 13 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Самое масштабное в России магистральное строительство линий связи запустят в Пермском крае в 2017 году.
За счет этого в регионе в этом году планируют подключить к интернету порядка 500 медучреждений, сообщил во вторник министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в ходе совещания по вопросам устранения цифрового неравенства в Перми.
«В 2017 году в Пермском крае произойдет самая масштабная “связная стройка”, какая здесь
По его словам, Пермский край уже выходит в число
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников сообщил, что сейчас в регионе 1 тыс. медицинских объектов не имеют «нормального подключения к интернету». «И это не только ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты — прим. ТАСС), но и больницы, и сельские амбулатории», — пояснил он.
По данным Никифорова, на всю федеральную программу устранения цифрового неравенства из бюджета РФ выделено 5 млрд рублей, из них Пермский край получит «несколько сотен млн рублей».