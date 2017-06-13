«Нацимбио» запустит несколько проектов в Челябинской области

Все это будет реализовано в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве.

Правительство Челябинской области и «Национальная иммунобиологическая компания», входящая в госкорпорацию Ростех. Подписи под документом поставили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева. Соглашение направлено на развитие отечественной фармацевтической отрасли и формирование высокоразвитого региона медицинской специализации.

«Соглашение является частью программы создания высокоразвитого региона медицинской специализации в Челябинской области путем привлечения и реализации инвестиционных проектов», — отметил Борис Дубровский. Он подчеркнул, что в данном проекте использован механизм государственно-частного партнерства.

Генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева отметила, что партнерство преследует долгосрочную цель — обеспечение системы здравоохранения качественными и доступными медицинскими услугами и препаратами на региональном и федеральном уровнях.

В ближайшее время будет сформирована рабочая группа, в которую войдут эксперты из Челябинской области и «Нацимбио». Она разработает и реализует перспективные программы и планы совместной деятельности, возьмет на себя вопросы взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.