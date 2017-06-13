ФАС признала обоснованной стоимость парковки в аэропорту Симферополя

Тариф 200 рублей в час был введен в мае 2016 года. И ранее комиссия ФАС пришла к предварительному выводу, что поскольку первые 15 минут пользования стоянкой бесплатные, тариф за первый час должен составлять 150 рублей, то есть 3,33 рубля в минуту, как и в последующие часы. В то же время сам тариф в 200 рублей признан экономически обоснованным.

Но юристам аэропорта удалось доказать, что сама по себе разница в цене на услуги парковки за первый и последующие часы не свидетельствует о монопольном завышении цены. А увеличенный тариф 4,44 рубля в первый час объясняется тем, что желающих воспользоваться бесплатной услугой в 15 минут слишком много, и это влечет дополнительные расходы на обслуживание стоянки и ее посетителей.

Из пояснений аэропорта следует, что плановые расходы на стоянку идут на оплату труда 12 человек с учетом отчислений на социальные нужды, материальные затраты, амортизационные отчисления. Также в расчет берутся плановые затраты на содержание и уборку, текущий ремонт покрытий и управленческие расходы в размере 8,1 процента от затрат. Расчет с потребителями за услуги парковки происходит с применением контрольно-кассовой техники «Меркурий-180К».

Крымское УФАС пришло к выводу, что в действиях международного аэропорта «Симферополь» нет признаков нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях.