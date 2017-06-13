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14:56 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В октябре появятся прямые авиарейсы из Перми в ОАЭ

ПЕРМЬ, 13 июня, ФедералПресс. Туроператор Anex сформировал полетную программу из Перми в Арабские Эмираты. Первый прямой вылет намечен на 23 октября, пишет Business Class.

Источник: AP 2017

Чартеры будут выполняться пять месяцев, до 26 марта 2018 года. Вылеты будут производиться 1 раз в неделю, по понедельникам. Сегодня начались продажи туров продолжительностью 6 и 13 ночей.

В прошлом сезоне туроператор Coral досрочно свернул полетную программу из Перми в Дубай, напоминает издание. Изначально планировалось, что она продлится зиму 2016 и весну 2017 года. Но после первого вылета 14 ноября, компания отказалась от первоначальных планов. Причиной стал низкий спрос на Дубай из Перми.

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